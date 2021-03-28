В ЕС позволили значительно повысить температуру хранения вакцины Pfizer
Европейское медицинское агентство (EMA) позволило более гибкие условия хранения вакцины против коронавируса Pfizer / BioNTech. Это позволит держать ее в обычном фармацевтическом холодильнике.
Источник:EMA
Речь идет о коротком сроке – двух неделях. Однако это изменение позволит эффективнее организовать вакцинацию в Европе.
К слову Pfizer начал испытания COVID-вакцины на детях от шести месяцев
Pfizer можно хранить при более высокой температуре
Комитет по лекарственным средствам для людей Европейского медицинского агентства принял важное для развертывания массовой вакцинации решение. Теперь одну из самых эффективных вакцин против COVID-19 от Pfizer / BioNTech:
- Можно хранить при температуре не от -60 до -90 градусов, а от -25 до -15.
- Но только две недели.
Почему это важно
Температура от -25 до -15 – это стандартный режим обычного фармацевтического холодильника.
- Теперь вакцину Pfizer / BioNTech можно значительно быстрее развезти по Европе по всей цепочке поставок.
- Ранее же для транспортировки нужно было организовать специальные морозильные камеры, которых не так много.
Чем отличаются вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Интересная мысль Почему Украина никак не получит вакцину Pfizer / BioNTech
Поделиться новостью