Европейское медицинское агентство (EMA) позволило более гибкие условия хранения вакцины против коронавируса Pfizer / BioNTech. Это позволит держать ее в обычном фармацевтическом холодильнике.

Речь идет о коротком сроке – двух неделях. Однако это изменение позволит эффективнее организовать вакцинацию в Европе.

К слову Pfizer начал испытания COVID-вакцины на детях от шести месяцев

Pfizer можно хранить при более высокой температуре

Комитет по лекарственным средствам для людей Европейского медицинского агентства принял важное для развертывания массовой вакцинации решение. Теперь одну из самых эффективных вакцин против COVID-19 от Pfizer / BioNTech:

Можно хранить при температуре не от -60 до -90 градусов, а от -25 до -15.

Но только две недели.

Почему это важно

Температура от -25 до -15 – это стандартный режим обычного фармацевтического холодильника.

Т еперь вакцину Pfizer / BioNTech можно значительно быстрее развезти по Европе по всей цепочке поставок.

Ранее же для транспортировки нужно было организовать специальные морозильные камеры, которых не так много.

Также для производства вакцины Pfizer / BioNTech обустроят мощности в еще одном европейском городе – немецком Марбурге. Это в дополнение к трем заводов, где такое производство решили создать раньше.



Чем отличаются вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала