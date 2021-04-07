Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выявило связь между образованием тромбов и вакциной компании AstraZeneca. Поэтому регулятор просит внести это в список "очень редких побочных эффектов вакцины".

EMA в очередной раз подчеркнули, что польза вакцины превышает риски. И признание тромбозов как побочного эффекта препарата поможет медикам быстро заметить проблему.

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В ведомстве отметили, что комитет принял во внимание все имеющиеся в настоящее время доказательства, в том числе и от специальной группы экспертов.

Комитет по безопасности EMA сегодня пришел к выводу, что необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов Vaxzevria (ранее вакцина COVID-19 AstraZeneca),

– говорится в сообщении.

Комитет провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга и 24 случая тромбоза внутренних вен, зарегистрированных в базе данных по безопасности лекарственных средств ЕС (EudraVigilance) по состоянию на 22 марта 2021 года. 18 из них закончились летальным исходом.

COVID-19 связан с риском госпитализации и смерти. Сообщение о сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречаются очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов,

– добавили в ведомстве.

Пока точные причины образования таких тромбов не установлены. Наиболее правдоподобно объяснение – это иммунный ответ, который приводит к состоянию, аналогичному состояния некоторых пациентов, которые получали гепарин. В ЕС уже запросили новые исследования для установления точной причины.

Предупреждение медикам и людям, которые вакцинировались

EMA заметили, что этот побочный эффект может развиваться до 2 недель после вакцинации. По состоянию на 7 апреля большинство зарегистрированных случаев произошло среди женщин в возрасте до 60 лет в течение 2 недель после вакцинации. На основе имеющихся данных конкретные факторы риска еще не установлены.

Важно! Людям, вакцинировались препаратом от AstraZeneca стоит немедленно обратиться за медицинской помощью при наличии соответствующих симптомов.

Определив признаки сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов, медицинские работники смогут своевременно помочь пострадавшим, оказать необходимое лечение и защитить от осложнений.

Симптомы тромбозов вследствие вакцинации препаратом AstraZeneca

Пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении следующих симптомов:

одышка;

боль в груди;

отек ног;

постоянная боль в животе;

неврологические симптомы, в частности сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;

крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.

В EMA обещают продолжать следить за безопасностью и эффективностью вакцины и предоставлять общественности самую свежую информацию.