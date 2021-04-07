В ЕС признали образование тромбов от AstraZeneca побочным эффектом: заявление компании
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выявило связь между образованием тромбов и вакциной компании AstraZeneca. Поэтому регулятор просит внести это в список "очень редких побочных эффектов вакцины".
Источник:EMA
EMA в очередной раз подчеркнули, что польза вакцины превышает риски. И признание тромбозов как побочного эффекта препарата поможет медикам быстро заметить проблему.
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В ведомстве отметили, что комитет принял во внимание все имеющиеся в настоящее время доказательства, в том числе и от специальной группы экспертов.
Комитет по безопасности EMA сегодня пришел к выводу, что необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов Vaxzevria (ранее вакцина COVID-19 AstraZeneca),
– говорится в сообщении.
Комитет провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга и 24 случая тромбоза внутренних вен, зарегистрированных в базе данных по безопасности лекарственных средств ЕС (EudraVigilance) по состоянию на 22 марта 2021 года. 18 из них закончились летальным исходом.
COVID-19 связан с риском госпитализации и смерти. Сообщение о сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречаются очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов,
– добавили в ведомстве.
Пока точные причины образования таких тромбов не установлены. Наиболее правдоподобно объяснение – это иммунный ответ, который приводит к состоянию, аналогичному состояния некоторых пациентов, которые получали гепарин. В ЕС уже запросили новые исследования для установления точной причины.
Предупреждение медикам и людям, которые вакцинировались
EMA заметили, что этот побочный эффект может развиваться до 2 недель после вакцинации. По состоянию на 7 апреля большинство зарегистрированных случаев произошло среди женщин в возрасте до 60 лет в течение 2 недель после вакцинации. На основе имеющихся данных конкретные факторы риска еще не установлены.
Определив признаки сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов, медицинские работники смогут своевременно помочь пострадавшим, оказать необходимое лечение и защитить от осложнений.
Симптомы тромбозов вследствие вакцинации препаратом AstraZeneca
Пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении следующих симптомов:
- одышка;
- боль в груди;
- отек ног;
- постоянная боль в животе;
- неврологические симптомы, в частности сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;
- крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.
В EMA обещают продолжать следить за безопасностью и эффективностью вакцины и предоставлять общественности самую свежую информацию.
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