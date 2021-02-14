Европейский союз планирует ввести "сертификат вакцинации" для людей, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции.

Заметим, по словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, это не будет "паспортом" вакцинации.

Читайте также Более 80% больных коронавирусом бессимптомны: исследование

Кириакидес объяснила, что сертификат вакцинации – это только медицинский документ и он не будет давать никаких привилегий, к примеру, возможности свободно путешествовать.

Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем, будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Итак, речь идет о медицинском документе,

– сказала еврокомиссар.

Документ должен быть разработан на глобальном уровне и сейчас идут переговоры по этому вопросу в рамках Всемирной организации здравоохранения.

"Но решение о таком документе уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", – отметила Кириакидес.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала