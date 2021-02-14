ЕС разрабатывает "сертификаты вакцинации": что это такое
Европейский союз планирует ввести "сертификат вакцинации" для людей, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции.
Источник:Augsburger Allgemeine
Заметим, по словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, это не будет "паспортом" вакцинации.
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Кириакидес объяснила, что сертификат вакцинации – это только медицинский документ и он не будет давать никаких привилегий, к примеру, возможности свободно путешествовать.
Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем, будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Итак, речь идет о медицинском документе,
– сказала еврокомиссар.
Документ должен быть разработан на глобальном уровне и сейчас идут переговоры по этому вопросу в рамках Всемирной организации здравоохранения.
"Но решение о таком документе уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", – отметила Кириакидес.
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