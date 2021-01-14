Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов признало желтых мучных червей Tenebrio molitor larva безопасными для употребления в пищу человеком.

Теперь полки магазинов в ЕС могут пополниться различными пастами, хлопьями, салатами и другими блюдами с добавлением личинок, пишет The Guardian.

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Разрешение на употребление червей в ЕС

Решение приняли 13 января. Представители агентства определили, что мучных червей можно есть как целыми, так и добавлять их части в печенье, делать из них смузи, муку и т.д. Это первые насекомые, которых агентство ЕС признало безопасными для употребления человеком в пищу.

Мучные черви – личиночная форма мучных хрущаков. С точки зрения пищевой ценности это отличный продукт: они богаты жиром, белком, и клетчаткой. Кроме того, производство мучных червей экологическое и отличается низким уровнем выброса углеродов.

Если личинки высушить, то на вкус они будут похожи на арахис. Впрочем, деликатес может подойти не всем: личинки не рекомендуют есть людям с аллергией на креветки и пылевых клещей.

Чтобы продукты с добавлением червей появились в магазинах, представители агентства должны представить соответствующее разрешение, который затем вынесут на голосование между членами-государствами ЕС. Всего агентству ЕС подали 15 заявок на одобрение продукции, созданной на основе насекомых. По некоторым из них скоро будут готовые решения: это сверчки, саранча и чернотелки.

Как есть этих червей

Сушеные желтые мучные личинки можно есть как закуску. Кроме того, насекомое может быть превращено в ингредиент мучных изделий и десертов. Компанией, которая занимается выращиванием съедобных насекомых Jiminis предлагает рецепт приготовления.

Ингредиенты: три столовые ложки какао, 60 г масла, яйцо, столовая ложка нежирного йогурта, 30 граммов муки и 25 граммов измельченного мучного червя. Добавьте к какао немного воды и смешайте ее с растопленным сливочным маслом, яйцом, йогуртом и немного разрыхлителя. Добавьте туда только измельченных мучных червей. Распределите смесь между формочками и запекайте 20 минут. Глазируют верх свежеиспеченных кексов немного сахарной пудрой – и добавьте целых мучных червей сверху для украшения.