Согласно данным исследований, третья доза мРНК-вакцин от Pfizer и Moderna увеличивает способность вырабатывать антитела против коронавируса у пациентов с трансплантацией органов или ослабленной иммунной системой. Бустерную дозу можно вводить через 28 дней после второй.

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При этом нет имеющихся доказательств того, что это защищает таких реципиентов от COVID-19. Но эксперты ожидают, что бустерная доза повысит защиту хотя бы в некоторых из них.

EMA будет продолжать отслеживать любые данные о ее эффективности (бустерной дозы – 24 канал.),

– говорится в сообщении.

Все зависит от иммунитета: рекомендации для людей с нормальной иммунной системой

В докладе отметили, что важно различать третью дозу для людей с ослабленной иммунной системой и для людей с нормальной иммунной системой.

Последние исследования показали, что третья доза Pfizer через 6 месяцев после второй значительно повышает уровни антител у людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Поэтому в EMA рекомендуют бустерные дозы вакцины против коронавируса от компании Pfizer для людей старше 18 лет. Такая доза может вводиться через 6 месяцев после второй.

На основании этих данных комитет пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше,

– добавили в EMA.

Эффективность бустерной дозы вакцины Spikevax от Moderna для людей с нормальной иммунной системой еще изучается.