В ЕС рекомендуют бустерные дозы Pfizer и Moderna, но есть правила
Источник:EMA
Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендует введение бустерной дозы Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом. Для взрослых людей с обычным иммунитетом также рекомендовали использование третьей дозы, но только препаратом от Pfizer и через 6 месяцев после второго укола.
Согласно данным исследований, третья доза мРНК-вакцин от Pfizer и Moderna увеличивает способность вырабатывать антитела против коронавируса у пациентов с трансплантацией органов или ослабленной иммунной системой. Бустерную дозу можно вводить через 28 дней после второй.
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При этом нет имеющихся доказательств того, что это защищает таких реципиентов от COVID-19. Но эксперты ожидают, что бустерная доза повысит защиту хотя бы в некоторых из них.
EMA будет продолжать отслеживать любые данные о ее эффективности (бустерной дозы – 24 канал.),
– говорится в сообщении.
Все зависит от иммунитета: рекомендации для людей с нормальной иммунной системой
В докладе отметили, что важно различать третью дозу для людей с ослабленной иммунной системой и для людей с нормальной иммунной системой.
- Последние исследования показали, что третья доза Pfizer через 6 месяцев после второй значительно повышает уровни антител у людей в возрасте от 18 до 55 лет.
Поэтому в EMA рекомендуют бустерные дозы вакцины против коронавируса от компании Pfizer для людей старше 18 лет. Такая доза может вводиться через 6 месяцев после второй.
На основании этих данных комитет пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше,
– добавили в EMA.
Эффективность бустерной дозы вакцины Spikevax от Moderna для людей с нормальной иммунной системой еще изучается.