Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмер Кук отметил, что при необходимости в ЕС изучат эффективность и безопасность вакцин оперативно.
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Хотя вакцины до сих пор были эффективны против циркулирующих вариантов, необходимо понять, будут ли они такими же против нового штамма Омикрон,
– заметил Эмер Кук.
По его словам, сначала необходимо провести двухнедельный процесс лабораторного тестирования, чтобы установить, обеспечивают ли имеющиеся вакцины защиту от этого штамма.
Представители здравоохранения также изучат, отличается ли ситуация в Европе с ситуацией в Южной Африке, учитывая ключевые факторы, в частности тот факт, что в ЕС есть больше людей старшего возраста и более высокие показатели вакцинации и ревакцинации.
EMA работает с фармацевтическими компаниями и другими регуляторными органами, чтобы убедиться, что они достаточно готовы для этого.
Если бы возникла необходимость изменить имеющиеся вакцины, мы могли бы получить их одобрение в течение 3 – 4 месяцев,
– сказал Кук.
Он отметил, что "современные вакцины обеспечивают достаточную защиту против COVID-19".
В то же время, добавим, что с началом циркуляции штамма Дельта большинство производителей COVID-вакцин заявили о снижении эффективности их препаратов против инфицирования.
Главное о штамме Омикрон
- В ВОЗ говорят, что рано утверждать, что новый штамм коронавируса – Омикрон более опасен, чем штамм Дельта, который сейчас преобладает в мире.
- Однако эксперты отмечают: в настоящее время точное течение заболевания этим вариантом недуга не изучено.
- Поэтому в ведомстве квалифицировали новую мутацию такой, что вызывает значительную обеспокоенность.