Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмер Кук отметил, что при необходимости в ЕС изучат эффективность и безопасность вакцин оперативно.

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Хотя вакцины до сих пор были эффективны против циркулирующих вариантов, необходимо понять, будут ли они такими же против нового штамма Омикрон,

– заметил Эмер Кук.

По его словам, сначала необходимо провести двухнедельный процесс лабораторного тестирования, чтобы установить, обеспечивают ли имеющиеся вакцины защиту от этого штамма.

Представители здравоохранения также изучат, отличается ли ситуация в Европе с ситуацией в Южной Африке, учитывая ключевые факторы, в частности тот факт, что в ЕС есть больше людей старшего возраста и более высокие показатели вакцинации и ревакцинации.

Внимание! Если возникнет необходимость изменить имеющиеся вакцины, компаниям придется адаптировать свои рецептуры против новой мутации.

EMA работает с фармацевтическими компаниями и другими регуляторными органами, чтобы убедиться, что они достаточно готовы для этого.

Если бы возникла необходимость изменить имеющиеся вакцины, мы могли бы получить их одобрение в течение 3 – 4 месяцев,

– сказал Кук.

Он отметил, что "современные вакцины обеспечивают достаточную защиту против COVID-19".

В то же время, добавим, что с началом циркуляции штамма Дельта большинство производителей COVID-вакцин заявили о снижении эффективности их препаратов против инфицирования.

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