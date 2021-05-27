ЕС требует 200 миллионов евро компенсации от AstraZeneca из-за задержки доставки вакцин

Уже месяцами продолжается ожесточенный спор вокруг задержек доставки вакцин между Европейским Союзом и AstraZeneca. Из-за этого адвокаты ЕС требуют от шведско-британского производителя вакцины оплатить 200 миллионов евро компенсации.

Так, к концу июня ожидалось 300 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Но лишь треть из них будет доставлена в страны-члены ЕС.

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"До начала мая AstraZeneca доставила лишь 50 миллионов доз... AstraZeneca даже не пыталась исполнить контракт", – сказал адвокат ЕС Рафаэль Яфферали.

Яфферали отметил, что в качестве компенсации за невыполнение контрактов ЕС потребует по 10 евро (12,2 доллара) за каждый день задержки для каждой дозы.

Адвокат от компании AstraZeneca Хаким Буларбах заявил в суде, что в таком случае сумма компенсации будет достигать 200 миллионов евро. Поэтому Буларбах попросил суд пересмотреть размер суммы, если защита не сможет выиграть дело.

Он отметил сложности производства вакцин против коронавируса и отметил, что "это не контракт на поставку обуви или футболок".

К слову, еще в апреле ЕС обратился в суд против шведско-британской фирмы AZN.L – производителя вакцины против коронавируса AstraZeneca. Это произошло после заявления компании о том, что до конца июня она сможет поставить лишь 100 миллионов доз вакцины вместо 300 миллионов, предусмотренных контрактами на поставки.

Следующее заседание состоится 4 июня.



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