Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. По ее словам, ЕС достиг важной цели: 70% взрослых получили первую дозу и 57% полностью вакцинированы, прогнозы свидетельствуют, что до конца лета ЕС достигнет своей цели.

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Вакцинация в ЕС началась медленно по сравнению с Великобританией и США. Это произошло из-за задержки с поставками вакцин, в частности, от компании AstraZeneca.

Но после резкого увеличения поставок со второго квартала, особенно вакцины Pfizer/BionTech, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС теперь входит в число мировых лидеров по темпам вакцинации.

Дельта-вариант очень опасен. Поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию. Для их собственного здоровья и защиты других,

– рассказала президент.

Вакцинация в ЕС: коротко