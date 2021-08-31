Ранее ЕС поставил себе цель полностью вакцинировать не менее чем 70% взрослого населения до конца лета. Сейчас президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это удалось сделать.

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70% взрослых в ЕС уже полностью вакцинированы. Это более 250 миллионов человек. Это огромное достижение, которое показывает, чего мы можем достичь общей работой,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что пандемия еще не закончилась. Поэтому сейчас важно, чтобы все непривитые люди таки вакцинировались, ведь это поможет предотвратить новую волну и предупредить появление новых штаммов вируса.

Мы также поможем вакцинироваться другим странам мира. ЕС уже делает много – мы экспортируем и дарим вакцины партнерам, мы являемся ведущим партнером программы COVAX. Но нужно делать больше, и мы будем поддерживать партнеров в этих усилиях. Пандемия кончится только тогда, когда будет побеждена во всех уголках мира,

– отметила она.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине

Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании в Украине провели 9 082 122 прививки против коронавируса. Это общее количество инъекций, проведенных в стране.

Всего с начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 5 359 417 жителей страны. 5 359 415 из них получили первую дозу препарата.

В то же время полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцины, 3 722 707 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Напомним, что перед вступлением на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко дал публичное обещание, что в течение лета в Украине проведут 10 миллионов прививок против коронавируса. Но по состоянию на утро 31 августа в стране провели 9 082 122 прививки.

Виктор Ляшко заявил, что хотя Минздрав и не сумел выполнить обещание на 100%, все же Украина почти приблизилась к необходимому количеству прививок. В Минздраве планируют наверстать 1 миллион прививок в начале сентября с небольшой задержкой.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала