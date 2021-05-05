Об этом в твиттере сообщила Урсула фон дер Ляйен, президентк Еврокомиссии. Причем, по ее словам, вакцинация набирает обороты.
К слову Регулятор Евросоюза начал осмотр вакцины Sinovac, которую используют в Украине
В ЕС также хотят вакцинировать 70% взрослых к июлю
Миллиард прививок против коронавируса сделано в мире по состоянию на начало мая 2021 года. Больше всего – в Соединенных Штатах Америки.
- 4 мая Президент Джо Байден заявил, что ко Дню независимости страны – 4 июля – показатель вакцинации достигнет 70% взрослого населения.
- Европейский Союз не собирается отставать. Президентк Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в этот же день написала в твиттере, что к июлю в странах ЕС также вакцинируют 70% людей.
Мол, вакцин для этого вполне достаточно.
Вакцинация набирает обороты: в ЕС мы только что прошли 150 миллионов прививок. Четверть всех европейцев получили первую дозу,
– также сообщила она.
Обратите внимание Чтобы возродить туризм, Евросоюз запустит паспорта вакцинации уже в июне 2021