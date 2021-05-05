Об этом в твиттере сообщила Урсула фон дер Ляйен, президентк Еврокомиссии. Причем, по ее словам, вакцинация набирает обороты.

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В ЕС также хотят вакцинировать 70% взрослых к июлю

Миллиард прививок против коронавируса сделано в мире по состоянию на начало мая 2021 года. Больше всего – в Соединенных Штатах Америки.

4 мая Президент Джо Байден заявил, что ко Дню независимости страны – 4 июля – показатель вакцинации достигнет 70% взрослого населения.

Европейский Союз не собирается отставать. Президентк Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в этот же день написала в твиттере, что к июлю в странах ЕС также вакцинируют 70% людей.

Мол, вакцин для этого вполне достаточно.

Вакцинация набирает обороты: в ЕС мы только что прошли 150 миллионов прививок. Четверть всех европейцев получили первую дозу,

– также сообщила она.

По данным Еврокомиссии, в 27 странах ЕС проживают примерно 450 миллионов людей. Взрослых из них – 266 миллионов. 70% – это чуть больше 186 миллионов. Для полной их вакцинации нужно почти 400 миллионов доз вакцин.