Про це у твітері повідомила Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії. Причому, за її словами, вакцинація набирає обертів.
До слова Регулятор Євросоюзу почав огляд вакцини Sinovac, яку використовують в Україні
У ЄС також хочуть вакцинувати 70% дорослих до липня
Мільярд щеплень проти коронавірусу зроблено у світі станом на початок травня 2021 року. Найбільше – у Сполучених Штатах Америки.
- 4 травня президент Джо Байден заявив, що до дня незалежності країни – 4 липня – показник вакцинації досягне 70% дорослого населення.
- Європейський Союз не збирається відставати. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього ж дня написала у твітері, що до липня у країнах ЄС також вакцинують 70% людей.
Мовляв, вакцин для цього цілком достатньо.
Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно пройшли 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу,
– також повідомила вона.
Зверніть увагу Щоб відродити туризм, Євросоюз запустить паспорти вакцинації вже у червні 2021 року