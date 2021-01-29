ЕС ввел экспортный контроль за вакцинами: угрожает ли это Украине
В Европейском Союзе ввели экспортный контроль за вакцинами против коронавируса. Еврокомиссия требует разрешений стран-членов ЕС при экспорте препаратов за пределы Евросоюза. Ограничения будут действовать с 30 января до 31 марта.
Источник: Еврокомиссия, ВОЗ
Новые правила ввели, чтобы обеспечить своевременный доступ жителей ЕС к вакцинам. Еще одной причиной нововведений стало отсутствие прозрачности в экспорте преператов.
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Коснутся ли ограничения Украины
Страны Западных Балкан и программы "Восточного партнерства" не будут подпадать под ограничения. Поскольку Украина входит в последнюю, то государству не грозит экспортный запрет.
В Еврокомиссии отметили, что исключили из этой схемы поставку вакцины для гуманитарной помощи, а также для стран, находящихся в программе COVAX и соседей.
Как будет действовать экспортный контроль
В ЕС отметили, что такой контроль – это не блокирование экспорта вакцин. Дело в том, что контроль будет касаться экспорта препаратов в рамках специального заблаговременного соглашения о закупке.
Экспорт регулировать 2 требования:
- Нужно будет подать заблаговременное извещение о намерении купить вакцину.
- Впоследствии подождать разрешения продажи вакцины до того момента, как препараты отправят за пределы ЕС.
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что защита здоровья граждан остается приоритетом.
Эта открытость и механизм предоставления разрешения являются временными, и мы, непременно, продолжим подтверждать наши обязательства в отношении стран с низким и средним уровнем дохода,
– добавила президент.
Как отреагировали в ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены из-за решения ЕС. Помощница гендиректора ВОЗ Марианджела Симао подчеркнула, что вакцины поступают из разных точек мира. В частности, составляющие для производства препаратов могут присылать из Китая, а производственные мощности находиться в ЕС.
Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо,
- отметила помощница.
Симао напомнила, что нужно поставлять вакцины справедливо. Иначе бедные страны могут пострадать.
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