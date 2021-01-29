В Европейском Союзе ввели экспортный контроль за вакцинами против коронавируса. Еврокомиссия требует разрешений стран-членов ЕС при экспорте препаратов за пределы Евросоюза. Ограничения будут действовать с 30 января до 31 марта.

Источник: Еврокомиссия, ВОЗ

Новые правила ввели, чтобы обеспечить своевременный доступ жителей ЕС к вакцинам. Еще одной причиной нововведений стало отсутствие прозрачности в экспорте преператов.

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Коснутся ли ограничения Украины

Страны Западных Балкан и программы "Восточного партнерства" не будут подпадать под ограничения. Поскольку Украина входит в последнюю, то государству не грозит экспортный запрет.

В Еврокомиссии отметили, что исключили из этой схемы поставку вакцины для гуманитарной помощи, а также для стран, находящихся в программе COVAX и соседей.

Как будет действовать экспортный контроль

В ЕС отметили, что такой контроль – это не блокирование экспорта вакцин. Дело в том, что контроль будет касаться экспорта препаратов в рамках специального заблаговременного соглашения о закупке.

Экспорт регулировать 2 требования:

Нужно будет подать заблаговременное извещение о намерении купить вакцину.

Впоследствии подождать разрешения продажи вакцины до того момента, как препараты отправят за пределы ЕС.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что защита здоровья граждан остается приоритетом.

Эта открытость и механизм предоставления разрешения являются временными, и мы, непременно, продолжим подтверждать наши обязательства в отношении стран с низким и средним уровнем дохода,

– добавила президент.

Как отреагировали в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены из-за решения ЕС. Помощница гендиректора ВОЗ Марианджела Симао подчеркнула, что вакцины поступают из разных точек мира. В частности, составляющие для производства препаратов могут присылать из Китая, а производственные мощности находиться в ЕС.

Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо,

- отметила помощница.

Симао напомнила, что нужно поставлять вакцины справедливо. Иначе бедные страны могут пострадать.

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