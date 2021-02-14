Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подчеркнула, что закрытие границ не столь эффективно в борьбе с коронавирусом, как вакцинация и соблюдение правил гигиены.

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения, неправильно будет возвращаться к тому, чтобы вновь были закрыты границы.

Читайте также Вакцина от Pfizer эффективна против новых штаммов коронавируса из ЮАР и Великобритании

Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы,

– сказала она.

Также еврокомиссар сообщила, что Европейский союз планирует ввести "сертификат вакцинации" для людей, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции.

Это будет медицинских документ, который не будет давать никаких привилегий, к примеру, возможности свободно путешествовать.

Коронавирус в мире

Данные взяты из аппарата СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 108 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них почти 61 миллион уже выздоровел, но 2 393 950 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала