В ЕС заявили о сокращении поставок вакцин против коронавируса от Johnson & Johnson

В Европейской комиссии заявили о сокращении поставок вакцин против коронавирусной инфекции от компании Johnson & Johnson в страны-члены ЕС.

Еврокомиссия отметила, что сокращение поставок вакцин против COVID-19 от Johnson & Johnson в страны-члены ЕС является временным.

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В ЕС отметили, что компания J&J все еще должна выполнить свой контракт на общее количество доз до конца 2021 года.

Представитель Еврокомиссии отметил, что страны-члены были проинформированы об определенных задержках в поставках вакцин Johnson & Johnson.

Насколько мы понимаем, это временное сокращение поставок, и мы можем ожидать увеличения поставок доз в ближайшее время,

– сказал представитель ЕС.

Он добавил, что в ЕС понимают, что это временное сокращение поставок и вскоре ожидается увеличенное количество доз.

"Мы все еще работаем, исходя из гипотезы, согласно которой количество доз будет согласовано на весь, второй и третий кварталы", – добавил он.

К слову, в середине мая стало известно, что компания Johnson & Johnson вдвое сократила ожидаемые поставки вакцины против коронавируса в ЕС. Так, во втором квартале, согласно контракту, компания должна была поставить в ЕС 55 млн доз своей вакцины, но пока поставлено меньше 5 млн доз.

Вакцина Johnson & Johnson: кратко