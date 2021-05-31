В ЕС заявили о сокращении поставок вакцин против коронавируса от Johnson & Johnson

В Европейской комиссии заявили о сокращении поставок вакцин против коронавирусной инфекции от компании Johnson & Johnson в страны-члены ЕС.
Еврокомиссия отметила, что сокращение поставок вакцин против COVID-19 от Johnson & Johnson в страны-члены ЕС является временным.
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В ЕС отметили, что компания J&J все еще должна выполнить свой контракт на общее количество доз до конца 2021 года.
Представитель Еврокомиссии отметил, что страны-члены были проинформированы об определенных задержках в поставках вакцин Johnson & Johnson.
Насколько мы понимаем, это временное сокращение поставок, и мы можем ожидать увеличения поставок доз в ближайшее время,
– сказал представитель ЕС.
Он добавил, что в ЕС понимают, что это временное сокращение поставок и вскоре ожидается увеличенное количество доз.
"Мы все еще работаем, исходя из гипотезы, согласно которой количество доз будет согласовано на весь, второй и третий кварталы", – добавил он.
К слову, в середине мая стало известно, что компания Johnson & Johnson вдвое сократила ожидаемые поставки вакцины против коронавируса в ЕС. Так, во втором квартале, согласно контракту, компания должна была поставить в ЕС 55 млн доз своей вакцины, но пока поставлено меньше 5 млн доз.
Вакцина Johnson & Johnson: кратко
- Вакцина Johnson & Johnson – векторная, принцип ее работы схож с вакциной AstraZeneca. Препарат базируется на обычном вирусе простуды. Он концентрируется на спаечном белке на поверхности вируса и вызывает иммунный ответ организма.
- Официальное название вакцины – Ad26. COV2.S. В FDA отметили, что препарат является эффективным в 66 – 67% случаев, если речь идет о предотвращении заболевания "умеренной" тяжести, и в 77 – 85% случаев, если речь идет о предотвращении трудных случаев.
- В целом эффективность вакцины составляет 66%. Изготавливает препарат бельгийская компания Janssen.