Решение о запрете в странах ЕС было принято после того, как Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) поставило под сомнение качество и безопасность этого красителя. В Украине о запрете E171 пока речь не идет.

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E171 – пищевой краситель Содержит наночастицы диоксида титана и обычно используется как белый краситель в широком спектре потребительских товаров, в частности в еде, лекарствах и косметике.

Запрет касается использования добавки в пищу. В большинстве европейских стран E171 уже почти исчез из состава пищевых продуктов, но все еще присутствует в некоторых жевательных резинках, конфетах и ​​украшениях для тортов.

Без каких-либо дальнейших возражений со стороны государств-членов или Европейского парламента до конца года запрет вступит в силу в начале 2022 года,

– говорится в заявлении комиссии ЕС.

При этом пока запрет не коснется фармацевтической промышленности, которая использует E171 для изготовления лекарственных средств в качестве консерванта.

Почему его запретили в ЕС

В мае EFSA обнаружили, что наночастицы диоксида титана, которые содержатся в этом красителе, могут вызвать повреждения ДНК.

Безопасный уровень их ежедневного потребления установить невозможно.

Франция приостановила его использование еще в прошлом году. Причиной этому стало исследование, которое показало, что диоксид титана может вызвать предраковые поражения у лабораторных крыс.