ЕС "заставляет" нас покупать российскую вакцину – премьер Чехии
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз не может обеспечить свои страны необходимым количеством вакцин. Это якобы "косвенно заставляет" Чехию начать переговоры с Россией по несертифицированному препарату "Спутник V".
Источник:Seznam Zpravy
Бабиш подчеркнул, что даже канцлер Австрии Себастьян Курц рассматривает возможность закупить "Спутник V", а словаки уже купили 2 миллиона доз.
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Мы наоборот сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены. Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, речь идет о солидарности, но когда доходит до того, чтобы проявить ее, то это не действует,
– заявил Бабиш.
По словам лидера чешского правительства, их "косвенно вынуждают к этому".
Вакцина "Спутник V": главные новости
- Из-за тайной закупки российской вакцины "Спутник V" в Словакии начался политический кризис. В частности, в отставку ушли премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи.
- Между тем Германия просит ЕС все-таки зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла необходимых клинических испытаний.
- Во Франции "Спутник V" назвали инструментом пропаганды и "агрессивной дипломатией".
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