Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз не может обеспечить свои страны необходимым количеством вакцин. Это якобы "косвенно заставляет" Чехию начать переговоры с Россией по несертифицированному препарату "Спутник V".

Бабиш подчеркнул, что даже канцлер Австрии Себастьян Курц рассматривает возможность закупить "Спутник V", а словаки уже купили 2 миллиона доз.

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Мы наоборот сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены. Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, речь идет о солидарности, но когда доходит до того, чтобы проявить ее, то это не действует,

– заявил Бабиш.

По словам лидера чешского правительства, их "косвенно вынуждают к этому".

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