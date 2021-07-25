Об этом сообщили организаторы Олимпиады в воскресенье, 25 июля. Новые случаи заражения коронавирусом выявляют в Олимпийской деревне.
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Коронавирусные правила на Олимпиаде
Новые случаи случаются даже несмотря на жесткие меры, которые приняли накануне:
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по правилам, участники соревнований могут прибыть на Олимпиаду не раньше, чем за 5 дней до своего выступления;
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они обязаны покинуть Японию не позднее чем через 48 часов после него.
Кроме того, решили, что большинство соревнований состоятся без зрителей. А участникам запрещено использовать городской общественный транспорт, посещать культурные объекты, клубы, рестораны и достопримечательности японской столицы. Также им нельзя общаться с местными жителями.
Предыдущие случаи
- Вчера, 24 июля, в Олимпийской деревне выявили 17 новых случаев коронавируса.
- Первый случай заболевания в Олимпийской деревне в Токио зарегистрировали 17 июля. О нем сообщила немецкая сборная: инфекцию обнаружили у велосипедиста Зимона Гешке.