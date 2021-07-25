Об этом сообщили организаторы Олимпиады в воскресенье, 25 июля. Новые случаи заражения коронавирусом выявляют в Олимпийской деревне.

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Коронавирусные правила на Олимпиаде

Новые случаи случаются даже несмотря на жесткие меры, которые приняли накануне:

по правилам, участники соревнований могут прибыть на Олимпиаду не раньше, чем за 5 дней до своего выступления;

они обязаны покинуть Японию не позднее чем через 48 часов после него.

Кроме того, решили, что большинство соревнований состоятся без зрителей. А участникам запрещено использовать городской общественный транспорт, посещать культурные объекты, клубы, рестораны и достопримечательности японской столицы. Также им нельзя общаться с местными жителями.

Предыдущие случаи

Вчера, 24 июля, в Олимпийской деревне выявили 17 новых случаев коронавируса.

Первый случай заболевания в Олимпийской деревне в Токио зарегистрировали 17 июля. О нем сообщила немецкая сборная: инфекцию обнаружили у велосипедиста Зимона Гешке.

Внимание! В Японии еще 27 мая предупредили об угрозе появления "олимпийского штамма" коронавируса.