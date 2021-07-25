Еще 10 новых больных COVID-19 обнаружили на Олимпиаде в Токио

25 июля 2021 , 10:59
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Источник:

DW

На Олимпийских играх в Токио выявили еще 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. В общем, уже 132 находящихся в расположении Игр из спортсменов, тренеров, членов делегаций и других лиц заболели.

Об этом сообщили организаторы Олимпиады в воскресенье, 25 июля. Новые случаи заражения коронавирусом выявляют в Олимпийской деревне.

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Коронавирусные правила на Олимпиаде

Новые случаи случаются даже несмотря на жесткие меры, которые приняли накануне:

  • по правилам, участники соревнований могут прибыть на Олимпиаду не раньше, чем за 5 дней до своего выступления;

  • они обязаны покинуть Японию не позднее чем через 48 часов после него.

Кроме того, решили, что большинство соревнований состоятся без зрителей. А участникам запрещено использовать городской общественный транспорт, посещать культурные объекты, клубы, рестораны и достопримечательности японской столицы. Также им нельзя общаться с местными жителями.

Предыдущие случаи

  • Вчера, 24 июля, в Олимпийской деревне выявили 17 новых случаев коронавируса.
  • Первый случай заболевания в Олимпийской деревне в Токио зарегистрировали 17 июля. О нем сообщила немецкая сборная: инфекцию обнаружили у велосипедиста Зимона Гешке.
Внимание! В Японии еще 27 мая предупредили об угрозе появления "олимпийского штамма" коронавируса.
Автор: Аліна Оліховська