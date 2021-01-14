Ученые из Кенийского медицинского исследовательского института предупредили, что в их стране выявили новый штамм коронавируса. Он совсем не похож на тот, которые нашли в Великобритании и Южной Африке.

В целом на юго-востоке страны обнаружили аж 16 новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает East African.

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Генетически все они не похожи на "британский" или другой коронавирус. Так, в период с июня по октябрь ученые обнаружили, что из 16 видов – 12 последовательностей были уникальными. Тесты проводили в 8 округах:

Найроби,

Каджиадо,

Килифи,

Таита Тавета,

Тана,

Момбаса,

Квале,

Ламу.

Влияние новых штаммов

Впрочем, подавляющее большинство мутаций новых видов – незначительно и имеет небольшое влияние. Однако пока что слишком рано говорить с уверенностью о том, как новый вид недуга влияет на характер заболеваемости в стране.

Справка. В Кении зарегистрировали менее 100 случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю. Однако медицинские эксперты предупреждают, что это может быть просто затишьем перед очередной бурей.

Особенность

Сейчас команда ученых из Кемри заявляет, что новый вариант может молча "гулять" по стране и быть опасным.

Особенность новых штаммов заключается в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированных,

– заявил один из участников исследований Чарльз Аготи.

К слову, ранее сообщалось, что нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

Предыдущие штаммы COVID-19

Другой штамм коронавируса начал стремительно распространяться в Великобритании в декабре, хотя обнаружили его еще осенью.

Этот вариант может быть на 70% заразнее обычного.

Случаи заражения новым штаммом обнаружили в ряде стран Европы, а также в Сингапуре, Японии, Австралии, Канаде, США, Южной Корее и Иордании.

Новый штамм коронавируса / инфографика 24 канала