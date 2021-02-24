Вакцинация стартовала в Винницкой и Черниговской областях: первыми прививку от COVID-19 получили завотделением и врач мобильной бригады.

Как начали вакцинацию в Винницкой области

Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов рассказал, что первую прививку в регионе получила врач мобильной бригады.

В общем в кабинете вакцинации Винницкого регионального гепатологического центра сегодня прививку получили 14 медиков. Всего в регион доставили 17,8 тысяч доз вакцины от AstraZeneca.

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Вакцинация в Черниговской области

В Черниговской области первым вакцинировали заведующего общесоматического отделения областной больницы Игоря Кузина. По его словам, делать прививку было не страшно.

В регион доставили 6,8 тысячи доз препарата. Вакцинацию начали с областной больницы.

Какие области предварительно сообщили о старте вакцинации против COVID-19

Вакцинацию против коронавируса в Украине начали с Черкасс, по состоянию на 15 часов в области иммунизировали 30 медиков. Первым украинцем, который получил прививку, стал Горенко Евгений Васильевич – врач реаниматолог, работающий в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

О старте иммунизации медиков заявила также Киевщина, вакцинация в области началась с Броваров — вакцинировали врача взрослого инфекционного отделения Татьяну Шульженко.

Согласно опросам Минздрава, на добровольную вакцинацию согласились 30% украинских медиков. В целом в первую волну вакцинации попадают почти 13 тысяч человек.

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