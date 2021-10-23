Так решили на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 23 октября. Об этом сообщил министр Кабинета министр Олег Немчинов.
Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Поэтому уже с 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности будет на территории Ровненской и Николаевской областей.
Кроме этих регионов, в перечне красной зоны карантина сейчас находятся еще 5 регионов. Говорится о:
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Одесской,
- Херсонской области.
Какие будут ограничения
Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет:
- работы кафе и ресторанов,
- ТРЦ,
- кинотеатров,
- театров,
- непродовольственных рынков и магазинов,
- спортзалов,
- бассейнов и фитнес-центров,
- учреждений культуры,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса.
Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Украине
- За прошедшие сутки, 22 октября, в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. В больницы госпитализировали 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 483 пациента.
- За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября выздоровели 2 361 365 человек.
- Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 486 жителей страны.
- Глава Минздрава сообщил, что в Украине уже примерно 30% взрослого населения вакцинировали от коронавируса. При этом первую дозу получили более 8 миллионов украинцев, а почти 7 миллионов – две дозы.
Текст публикации Немчинова:
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила установить:
- с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровненской и Николаевской областей. Также применить на территории Ровненской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.