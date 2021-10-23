Так решили на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 23 октября. Об этом сообщил министр Кабинета министр Олег Немчинов.

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Поэтому уже с 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности будет на территории Ровненской и Николаевской областей.

Кроме этих регионов, в перечне красной зоны карантина сейчас находятся еще 5 регионов. Говорится о:

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Одесской,

Херсонской области.

Какие будут ограничения

Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет:

работы кафе и ресторанов,

ТРЦ,

кинотеатров,

театров,

непродовольственных рынков и магазинов,

спортзалов,

бассейнов и фитнес-центров,

учреждений культуры,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса.



Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 22 октября, в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. В больницы госпитализировали 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 483 пациента.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября выздоровели 2 361 365 человек.

Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 486 жителей страны.

Глава Минздрава сообщил, что в Украине уже примерно 30% взрослого населения вакцинировали от коронавируса. При этом первую дозу получили более 8 миллионов украинцев, а почти 7 миллионов – две дозы.

Текст публикации Немчинова:

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить: