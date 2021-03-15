Испания, Словения, Португалия и Кипр объявили, что временно прекратили применение вакцины AstraZeneca. ВОЗ подчеркнула, что это пока мера пресечения до завершения расследования.

Испания временно отказалась от AstraZeneca

В сообщении Financial Post говорится о том, что министр здравоохранения Испании Каролина Диас отметила, что в стране зарегистрировали "редкие случаи побочных реакций на вакцину, которых очень мало, но они являются очень значительными" и побудили Испанию присоединиться к другим странам, которые выбрали это предохранительное приостановление.

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В Португалии и Словении аналогичное решение тоже назвали предохранительным

Источник: liberation и expresso.pt

В частности, министр здравоохранения Словении Янез Поклукар заявил, что "принял решение временно прекратить" использование вакцины AstraZeneca, чтобы обеспечить наиболее высокий уровень безопасности для сограждан.

Министерство здравоохранения Кипра объявило, что приостанавливает прививание вакциной AstraZeneca до вывода Европейского агентства по лекарственным средствам.

В то же время ВОЗ подчеркнула именно предохранительный характер временного отказа от использования вакцины AstraZeneca.

ВОЗ известно, что несколько стран Европейского Союза прекратили использование партии вакцины AstraZeneca, которая распространяется в ЕС, на основе сообщений о редких нарушениях свертывания крови у людей, которые получали вакцину из этой конкретной партии. Это было осуществлено как предохранительная мера, пока не завершится полное расследование,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Что известно о приостановлении вакцинации препаратом AstraZeneca

Сегодня, 15 марта о приостановке использования вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорда и компанией AstraZeneca, заявила Германия.

Следом такое же заявление сделали Министерства здравоохранения Италии и Франции.

Ранее приостановили вакцинацию AstraZeneca 8 европейских стран – Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния.