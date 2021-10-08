Распространение коронавируса

В больницы были госпитализированы 3 526 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умер 241 пациент. В то же время выздоровели 4 720 человек.

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Больше всего больных – в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

Общая картина заболеваемости С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 514 005 случаев заболевания. По состоянию на 7 октября выздоровели 2 282 482 человека. Зато жертвами коронавируса, к сожалению, стал 58 081 житель страны.

Темпы тестирования

В течение суток лаборатории провели более 106 тысяч тестов на SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 53 211 человек,

методом ИФА – 10 100 человек,

экспресс-тестами – 43 558 человек.

Всего с начала пандемии сделали 13 164 600 ПЦР-тестирований.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала