Распространение коронавируса
В больницы были госпитализированы 3 526 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умер 241 пациент. В то же время выздоровели 4 720 человек.
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Больше всего больных – в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.
Темпы тестирования
В течение суток лаборатории провели более 106 тысяч тестов на SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 53 211 человек,
- методом ИФА – 10 100 человек,
- экспресс-тестами – 43 558 человек.
Всего с начала пандемии сделали 13 164 600 ПЦР-тестирований.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала