Еще больше COVID-больных: за сутки заболели более 16 тысяч, госпитализированы 3 526 человек
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 7 октября коронавирусом заболели 16 362 человека. Среди них – 1 553 ребенка и 431 медработник.
Распространение коронавируса
В больницы были госпитализированы 3 526 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умер 241 пациент. В то же время выздоровели 4 720 человек.
Важно знать Пенсионеры в двух областях могут уколоть COVID-вакцину на почте: список адресов
Больше всего больных – в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.
Общая картина заболеваемости
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 514 005 случаев заболевания. По состоянию на 7 октября выздоровели 2 282 482 человека.
Зато жертвами коронавируса, к сожалению, стал 58 081 житель страны.
Темпы тестирования
В течение суток лаборатории провели более 106 тысяч тестов на SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 53 211 человек,
- методом ИФА – 10 100 человек,
- экспресс-тестами – 43 558 человек.
Всего с начала пандемии сделали 13 164 600 ПЦР-тестирований.