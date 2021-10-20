Еще четыре области усилят карантин по поручению Минздрава

Минздрав поручил еще четырем областям, которые пока не входят в красную зону, усилить карантин в отдельных территориальных общинах.

Из-за ситуации с коронавирусом в Сумской области ужесточают карантин. Ограничения красной зоны будут действовать там с 23 октября. Кроме того, в Минздраве отметили, что стремительно ситуация ухудшается еще в четырех областях.

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Речь идет об областях:

Черниговской

Львовской

Ровненской

Житомирской

В этих регионах фиксируют наибольшие вспышки коронавируса. Поэтому областям поручили усилить контроль за соблюдением санитарных норм и увеличить коечный фонд.

Ситуация с COVID-19 в Украине

По словам премьер-министра, сейчас Украина столкнулась с наибольшими вызовами с начала эпидемии коронавируса.

В частности, фиксируют сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Кроме того, уже 5 областей перешли в красную зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни.

В то же время премьер-министр отметил, что в Украине не будут вводить локдаун, альтернатива – вакцинация. В частности, в Минздраве уже определили лимит прививок для областей, которые переходят в красную зону. И это дало первые результаты. За прошедшие сутки в стране вакцинировали рекордное количество людей. Для большинства это была первая доза – 142 141, еще 84 446 человек сделали вторую прививку, тем самым закончив курс вакцинации. То есть за сутки провели 226 587 прививок.

Ограничения красной зоны карантина, кроме Сумской области, действуют в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала