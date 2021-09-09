В Британии разрешили третью дозу
Так, регулирующий орган Великобритании позволил лишь использование препаратов Pfizer и AstraZeneca как бустерные прививки. Связывают это с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.
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Впрочем, пока не известно, кому именно будут предлагать бустерные дозы. Это будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).
В Италии регулятор одобрил третью дозу вакцины от COVID-19
Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) также одобрило введение бустерных вакцин от коронавируса. Сообщили, что вакцинация начнется в конце сентября 2021 года.
Смогут получить третий укол 500 тысяч людей с ослабленным иммунитетом. Их будут прививать вакцинами Pfizer и Moderna. Затем планируют вакцинировать граждан пожилого возраста и медработников.
Что такое бустерная доза вакцины?
Это третья прививка препаратом против коронавируса, которую проводят минимум через 5 – 6 месяцев после завершения иммунизации, то есть второй дозы вакцины.
Снижение эффективности вакцин и необходимость третьей дозы объясняют появлением мутировавших версий коронавируса, особенно повлиял на эффективность препаратов штамм Дельта.