Еще две страны одобрили вакцинацию третьей дозой COVID-вакцины

Еще две страны позволили прививать против коронавируса третий раз. Говорится о Великобритании и Италии, однако не всеми доступными препаратами.

В Британии разрешили третью дозу

Так, регулирующий орган Великобритании позволил лишь использование препаратов Pfizer и AstraZeneca как бустерные прививки. Связывают это с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.

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Впрочем, пока не известно, кому именно будут предлагать бустерные дозы. Это будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).

В Италии регулятор одобрил третью дозу вакцины от COVID-19

Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) также одобрило введение бустерных вакцин от коронавируса. Сообщили, что вакцинация начнется в конце сентября 2021 года.

. Сейчас более 70% граждан Италии в возрасте старше 12 лет получили 2 дозы вакцины.

Смогут получить третий укол 500 тысяч людей с ослабленным иммунитетом. Их будут прививать вакцинами Pfizer и Moderna. Затем планируют вакцинировать граждан пожилого возраста и медработников.