Об этом заявил Юрий Ганиченко, глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики. Он считает, что в этом году вряд ли удастся вернуться в зеленую зону карантина.

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Прогнозы аналитиков по коронавирусу

Например, 19 апреля 2021 года в стране фиксировали более 425 тысяч активных больных. В среднем ежесуточно в течение марта – апреля 2021 года от COVID-19 умирало примерно 450 украинцев.

В Киеве в марте – апреле 2021 года ввели строгий локдаун. В частности, в апреле общественным транспортом было разрешено пользоваться только работникам учреждений критической инфраструктуры.

Ганиченко добавил, что сейчас уровень госпитализаций за неделю превышает уровень выписки из больниц на 60%.

По прогнозам аналитиков КШЭ, на следующей неделе показатели заболеваемости в Черновицкой области достигнут уровня красного уровня заболеваемости. Далее ужесточение карантинных ограничений может ждать следующие области:

Львовскую;

Житомирскую;

Харьковскую;

Луганскую.

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