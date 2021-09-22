Еще мощнее, – аналитики спрогнозировали ход новой вспышки COVID-19 в Украине

22 сентября 2021 , 16:12
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Киевская школа экономики

Весной 2021 года в Украине была пока что самая большая вспышка количества заболеваний и смертности от COVID-19. Впрочем, аналитики прогнозируют, что стоит ожидать еще более мощной волны.

Об этом заявил Юрий Ганиченко, глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики. Он считает, что в этом году вряд ли удастся вернуться в зеленую зону карантина.

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Прогнозы аналитиков по коронавирусу

  • Например, 19 апреля 2021 года в стране фиксировали более 425 тысяч активных больных. В среднем ежесуточно в течение марта – апреля 2021 года от COVID-19 умирало примерно 450 украинцев.
  • В Киеве в марте – апреле 2021 года ввели строгий локдаун. В частности, в апреле общественным транспортом было разрешено пользоваться только работникам учреждений критической инфраструктуры.

Ганиченко добавил, что сейчас уровень госпитализаций за неделю превышает уровень выписки из больниц на 60%.

По прогнозам аналитиков КШЭ, на следующей неделе показатели заболеваемости в Черновицкой области достигнут уровня красного уровня заболеваемости. Далее ужесточение карантинных ограничений может ждать следующие области:

  • Львовскую;
  • Житомирскую;
  • Харьковскую;
  • Луганскую.

Коронавирус в Украине: актуальное

  • За минувшие сутки, 21 сентября, в Украине обнаружили еще 6 754 новых случая коронавируса. В больницы госпитализировали 2 175 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 105 инфицированных ушли из жизни. В то же время еще 2 095 человек выздоровели.
  • За все время пандемии в стране обнаружили 2 362 559 больных коронавирусом. 2 235 668 из них уже выздоровели. Но умер 55 161 пациент.
  • Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в целом в Украине и отдельно в 22 областях, а также в городе Киеве. В 8 областях и столице высокие показатели COVID-госпитализаций.
  • Поэтому в Украине усиливают карантинные ограничения, все области переходят в желтую зону.
Автор: Аліна Оліховська