В Кении ветеринары берут у верблюдов пробы на коронавирус MERS, чтобы понять, как мутирует вирус и способен ли он заразить больше людей.

Почему важно изучить MERS

Исследование имеет решающее значение для понимания ближневосточного респираторного синдрома (MERS) – гораздо более смертоносного родственника COVID-19, который, как опасаются ученые, может вызвать такую ​​же глобальную пандемию.

К тем Число умерших от коронавируса в мире достигло 3 миллионов

Вероятно, этот вирус, который некоторое время распространялся среди верблюдов и, в меньшей степени, их владельцев в Кении, может мутировать, и новый штамм может распространиться за пределы пастбищных сообществ среди населения в целом.

MERS – это зоонозный вирус, который, как считается, передается от летучих мышей верблюдам и вызывает у людей симптомы, аналогичные COVID-19: лихорадку, кашель и затрудненное дыхание.

Связь с SARS-CoV-2

Эксперты ВОЗ считают, что SARS-CoV-2 перешел от летучих мышей к людям через промежуточное животное, которое еще не было идентифицировано.

В лаборатории ILRI в Найроби биолог Алиса Киёнга получает постоянный поток образцов, взятых у верблюдов по всей Кении, которые она анализирует на наличие MERS.

Исследование, которое она провела в 2014 году, показало, что антитела к MERS есть у 46 процентов исследованных верблюдов и у пяти процентов обработчиков верблюдов и рабочих бойни, которые прошли тестирование.

MERS, который у нас сейчас есть в Кении, нелегко передать человеку, по сравнению с таковым в Саудовской Аравии,

– сказала она.

Но исследователи одержимы вероятностью появления варианта, который может сделать кенийский MERS более заразным для человечества.