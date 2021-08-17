Исследование провели специалисты Колумбийского университета и Копенгагенского исследовательского центра психического здоровья. Это первая большая основательная работа, которая объяснила взаимосвязь между болезнью Лайма и психиатрическими проблемами.
К теме Холестерин и Альцгеймера: вероятный способ уменьшить проявления неизлечимой болезни
Время перестать думать, что болезнь Лайма – это простое заболевание, которое вызывает только сыпь. Кроме риска серьезных сердечных, ревматических и неврологических проблем, болезнь Лайма может вызвать серьезные проблемы с психическим здоровьем,
– говорится в научном полу.
Примечательно, что пациентов, у которых в анамнезе были психические расстройства или суицидальные наклонности до постановки диагноза болезни Лайма, не учитывали в анализе.
Риск психических расстройств рос среди пациентов с болезнью Лайма
Исследование показало, что у пациентов с болезнью Лайма, помимо более высокого риска психических расстройств и попыток суицида, также на 42% выше уровень аффективных расстройств.
Речь идет о депрессии и биполярном расстройстве, и на 75% выше уровень смертности от самоубийства, чем у тех, у кого нет диагноза.
Кроме того, наличие более одного эпизода болезни Лайма имело корреляцию с более высоким уровнем психических расстройств, аффективных расстройств и попыток суицида.
Главное о болезни Лайма
Только в США каждый год почти полмиллиона человек диагностируют болезнь Лайма, вызванную бактериями, которые переносятся клещами и передаются людям через их укусы.
Психические расстройства не обязательное следствие болезни Лайма
Доктор Майкл Бенрос, один из авторов работы, подчеркивает, что у большинства людей после боррелиоза Лайма не возникают серьезных проблем с психическим здоровьем.
В течение периода исследования только 7% из почти 13 000 человек с больничным диагнозом болезни Лайма обращались с симптомами, которые впоследствии классифицировали, как психические расстройства.
Но результаты исследования показывают тенденцию к случаям болезни Лайма, которую нельзя игнорировать.