Еще одна болезнь может провоцировать психические расстройства

Ученые обнаружили, что пациенты, которым был поставлен диагноз болезнь Лайма, имели на 28% более высокий уровень психических расстройств. Также эти люди чаще пытались покончить жизнь самоубийством после операции по сравнению с людьми без диагноза.

Исследование провели специалисты Колумбийского университета и Копенгагенского исследовательского центра психического здоровья. Это первая большая основательная работа, которая объяснила взаимосвязь между болезнью Лайма и психиатрическими проблемами.

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Время перестать думать, что болезнь Лайма – это простое заболевание, которое вызывает только сыпь. Кроме риска серьезных сердечных, ревматических и неврологических проблем, болезнь Лайма может вызвать серьезные проблемы с психическим здоровьем,

– говорится в научном полу.

Авторы проанализировали медицинские записи почти 7 миллионов человек, сравнив данные о психическом здоровье людей после диагноза болезни Лайма с тем населением, у которого никогда не было этого диагноза.

Примечательно, что пациентов, у которых в анамнезе были психические расстройства или суицидальные наклонности до постановки диагноза болезни Лайма, не учитывали в анализе.

Риск психических расстройств рос среди пациентов с болезнью Лайма

Исследование показало, что у пациентов с болезнью Лайма, помимо более высокого риска психических расстройств и попыток суицида, также на 42% выше уровень аффективных расстройств.

Речь идет о депрессии и биполярном расстройстве, и на 75% выше уровень смертности от самоубийства, чем у тех, у кого нет диагноза.

Кроме того, наличие более одного эпизода болезни Лайма имело корреляцию с более высоким уровнем психических расстройств, аффективных расстройств и попыток суицида.

Главное о болезни Лайма

Только в США каждый год почти полмиллиона человек диагностируют болезнь Лайма, вызванную бактериями, которые переносятся клещами и передаются людям через их укусы.

Психические расстройства не обязательное следствие болезни Лайма

Большинство случаев можно вылечить с помощью антибиотиков, 10 – 20% пациентов могут страдать от длительных симптомов: боли, усталости или затрудненного мышления, которые сохраняются в течение нескольких месяцев или лет после лечения.

Доктор Майкл Бенрос, один из авторов работы, подчеркивает, что у большинства людей после боррелиоза Лайма не возникают серьезных проблем с психическим здоровьем.

В течение периода исследования только 7% из почти 13 000 человек с больничным диагнозом болезни Лайма обращались с симптомами, которые впоследствии классифицировали, как психические расстройства.

Но результаты исследования показывают тенденцию к случаям болезни Лайма, которую нельзя игнорировать.