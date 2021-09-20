Ее получат люди из групп высокого риска. Вакцинацию будут проводить препаратами Pfizer и Moderna.

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Известно, что третью прививку получат примерно 3 миллиона человек. Среди них:

люди с ослабленным иммунитетом;

пациенты с онкологическими заболеваниями;

те, кто перенес трансплантацию.

В общем в стране завершили вакцинацию от коронавируса более 74% взрослого населения. Почти 83% привиты по крайней мере первой дозой.

Вакцинация третьей дозой в мире: главное

Первой страной в мире, которая позволила делать третью прививку от коронавируса, 29 июля стал Израиль. Власти страны приняли такое решение, чтобы остановить распространение штамма Дельта.

Также в Чехии начали предлагать третью дозу вакцины от коронавируса всем людям, которые закончили вакцинацию минимум 8 месяцев назад.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что информации о том, нужна ли третья доза, – нет.

Справка. Результаты некоторых исследований показали, что бустерная доза Pfizer, которую вводили через 6 месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.