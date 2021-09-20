Еще одна европейская страна начала вводить третью дозу вакцины от COVID-19

Начиная с 20 сентября еще одна страна Европы начнет вакцинацию от коронавируса бустерной дозой вакцины. Так, Италия начала предлагать третью прививку наиболее уязвимым группам населения.

Ее получат люди из групп высокого риска. Вакцинацию будут проводить препаратами Pfizer и Moderna.

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Известно, что третью прививку получат примерно 3 миллиона человек. Среди них:

люди с ослабленным иммунитетом;

пациенты с онкологическими заболеваниями;

те, кто перенес трансплантацию.

В общем в стране завершили вакцинацию от коронавируса более 74% взрослого населения. Почти 83% привиты по крайней мере первой дозой.

Вакцинация третьей дозой в мире: главное

Первой страной в мире, которая позволила делать третью прививку от коронавируса, 29 июля стал Израиль. Власти страны приняли такое решение, чтобы остановить распространение штамма Дельта.

Также в Чехии начали предлагать третью дозу вакцины от коронавируса всем людям, которые закончили вакцинацию минимум 8 месяцев назад.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что информации о том, нужна ли третья доза, – нет.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал продлить мораторий на бустерную вакцинацию против коронавируса до конца 2021 года. Он считает, что сначала нужно, чтобы больше стран вакцинировали по меньшей мере 40% населения.