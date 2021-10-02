Такие данные обнародовали в Минздраве, по состоянию на 2 октября. Также показатели заболеваемости ухудшились еще в двух областях Украины.

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Еще одна область может перейти в оранжевую зону

На Буковине уровень госпитализации составляет уже 62 на 100 тысяч населения. Причем норма – 60. Кроме того, по состоянию на 1 октября, там загруженность коек с кислородом составляет 67,5% при норме 65%.

Более того, уровень заболеваемости составляет 558 на 100 тысяч населения, хотя должен составлять не больше 75. Именно поэтому Буковина соответствует оранжевой зоне карантина.

Еще в двух областях ухудшились показатели

Значительно хуже показатели заболеваемости в Сумской и Запорожской областях. В первом случае область уже соответствуют красной зоне –там коэффициент выявления случаев COVID-19 составляет 20,9% – он самый высокий в Украине. Норма должна составлять не более 20%.

Ухудшилась ситуация в Запорожской области, где динамика госпитализаций составляет 50,9%. Причем норма не более 50%.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коротко о зонах карантина в регионах Украины