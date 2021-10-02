Еще одна область соответствует оранжевой зоне, а в двух других значительно ухудшились показатели
Источник:Минздрав
На Западе страны еще одна область соответствует оранжевой зоне карантина. Там уже превышен уровень госпитализации больных коронавирусом.
Такие данные обнародовали в Минздраве, по состоянию на 2 октября. Также показатели заболеваемости ухудшились еще в двух областях Украины.
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Еще одна область может перейти в оранжевую зону
На Буковине уровень госпитализации составляет уже 62 на 100 тысяч населения. Причем норма – 60. Кроме того, по состоянию на 1 октября, там загруженность коек с кислородом составляет 67,5% при норме 65%.
Более того, уровень заболеваемости составляет 558 на 100 тысяч населения, хотя должен составлять не больше 75. Именно поэтому Буковина соответствует оранжевой зоне карантина.
Еще в двух областях ухудшились показатели
Значительно хуже показатели заболеваемости в Сумской и Запорожской областях. В первом случае область уже соответствуют красной зоне –там коэффициент выявления случаев COVID-19 составляет 20,9% – он самый высокий в Украине. Норма должна составлять не более 20%.
Ухудшилась ситуация в Запорожской области, где динамика госпитализаций составляет 50,9%. Причем норма не более 50%.
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коротко о зонах карантина в регионах Украины
- По состоянию на 30 сентября, на Львовщине выросло количество больных коронавирусом. Тогда сообщали, что в области могут усилить карантин и ввести красную зону уже через 3 – 4 недели.
- По состоянию на 26 сентября в 5 областях Украины фиксируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах желтой зоны.
- Тогда в шаге от Оранжевой зоны была Днепропетровская, Донецкая, Тернопольская, Черкасская и Кировоградская области.