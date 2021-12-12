Еще одна область вошла в оранжевую зону карантина

12 декабря эпидемическая ситуация ухудшилась в еще одном регионе Украины. Теперь в оранжевую зону карантина входят 2 области.

Зато количество регионов в желтой карантинной зоне уменьшилось. Теперь их 13, а не 14, как было днем раньше.

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В какой области ухудшились показатели

В оранжевую зону карантина попала Закарпатская область, которая еще вчера была "желтой". Дело в том, что в регионе наблюдается незначительное превышение показателя госпитализаций – 60,4% на 100 тысяч населения при норме 60%.

Поэтому сейчас в оранжевой зоне 2 региона:

Донецкая область,

Закарпатская область.

Где наихудшая ситуация

Как и днем ранее, красная зона карантина введена в 10 областях.

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

В большинстве регионах – желтая зона.

Желтая зона карантина несколько уменьшилась, поскольку из нее вышла Закарпатская область. Однако ограничения "желтого уровня" эпидопасноти все еще действуют в 13 регионах, а именно:

Киев,

Днепропетровская область,

Ивано-Франковская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Львовская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Ровенская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черновицкая область.

В желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.



Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Показатели заболеваемости и госпитализаций

Оптимальный уровень заболеваемости COVID-19 в Украине должен составлять 75 на 100 тысяч населения. По состоянию на 12 декабря он составляет 360 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской и Полтавской областях – 608 и 599 на 100 тысяч населения соответственно.

Зато уровень госпитализаций по стране довольно низкий и составляет 41,7 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Сейчас показатель госпитализаций превышен только в Закарпатской области.



Статистика заболеваемости в регионах / инфографика Минздрава