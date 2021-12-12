Еще одна область вошла в оранжевую зону карантина

12 декабря 2021 , 12:49
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Источник:

Минздрав

12 декабря эпидемическая ситуация ухудшилась в еще одном регионе Украины. Теперь в оранжевую зону карантина входят 2 области.

Зато количество регионов в желтой карантинной зоне уменьшилось. Теперь их 13, а не 14, как было днем раньше.

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В какой области ухудшились показатели

В оранжевую зону карантина попала Закарпатская область, которая еще вчера была "желтой". Дело в том, что в регионе наблюдается незначительное превышение показателя госпитализаций – 60,4% на 100 тысяч населения при норме 60%.

Поэтому сейчас в оранжевой зоне 2 региона:

  • Донецкая область,
  • Закарпатская область.

Где наихудшая ситуация

Как и днем ранее, красная зона карантина введена в 10 областях.

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

В большинстве регионах – желтая зона.

Желтая зона карантина несколько уменьшилась, поскольку из нее вышла Закарпатская область. Однако ограничения "желтого уровня" эпидопасноти все еще действуют в 13 регионах, а именно:

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Ровенская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черновицкая область.

Обратите внимание!  В желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.


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Показатели заболеваемости и госпитализаций

Оптимальный уровень заболеваемости COVID-19 в Украине должен составлять 75 на 100 тысяч населения. По состоянию на 12 декабря он составляет 360 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской и Полтавской областях – 608 и 599 на 100 тысяч населения соответственно.

Зато уровень госпитализаций по стране довольно низкий и составляет 41,7 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Сейчас показатель госпитализаций превышен только в Закарпатской области.


Статистика заболеваемости в регионах / инфографика Минздрава

Автор: Анастасія Кушпіт