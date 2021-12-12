Еще одна область вошла в оранжевую зону карантина
Источник:Минздрав
12 декабря эпидемическая ситуация ухудшилась в еще одном регионе Украины. Теперь в оранжевую зону карантина входят 2 области.
Зато количество регионов в желтой карантинной зоне уменьшилось. Теперь их 13, а не 14, как было днем раньше.
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В какой области ухудшились показатели
В оранжевую зону карантина попала Закарпатская область, которая еще вчера была "желтой". Дело в том, что в регионе наблюдается незначительное превышение показателя госпитализаций – 60,4% на 100 тысяч населения при норме 60%.
Поэтому сейчас в оранжевой зоне 2 региона:
- Донецкая область,
- Закарпатская область.
Где наихудшая ситуация
Как и днем ранее, красная зона карантина введена в 10 областях.
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
В большинстве регионах – желтая зона.
Желтая зона карантина несколько уменьшилась, поскольку из нее вышла Закарпатская область. Однако ограничения "желтого уровня" эпидопасноти все еще действуют в 13 регионах, а именно:
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Ивано-Франковская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черновицкая область.
Обратите внимание! В желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.
Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Показатели заболеваемости и госпитализаций
Оптимальный уровень заболеваемости COVID-19 в Украине должен составлять 75 на 100 тысяч населения. По состоянию на 12 декабря он составляет 360 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской и Полтавской областях – 608 и 599 на 100 тысяч населения соответственно.
Зато уровень госпитализаций по стране довольно низкий и составляет 41,7 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Сейчас показатель госпитализаций превышен только в Закарпатской области.
Статистика заболеваемости в регионах / инфографика Минздрава