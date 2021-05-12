Министр анонсировал поставки препарата в эфире одного из украинских телеканалов. Дозы вакцин поступят в рамках инициативы COVAX.

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Максим Степанов "Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX".

Кроме этого, в ближайшее время по прямому контракту в Украине ожидают поставки вакцин от Sinovac и AstraZeneca.

Напомним, что в целом Украина договорилась о поставках 42 миллионов доз вакцин против коронавируса. 20 миллионов из них от компаний Pfizer и BioNTech.

11 мая во время брифинга Максим Степанов рассказал, что 500 тысяч доз вакцины от этого производителя доставят до конца второго квартала. Зато основные поставки Pfizer-BioNTech начнутся с июля.

Какие вакцины планируют использовать в Украине

Всего в Украине в течение 2021 года планируют использовать 4 вида вакцин: