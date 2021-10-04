Курение в разы повышает риск рака легких, но некурящие также склонны к развитию таких опухолей. Ученые из Вашингтонского университета проанализировали сотни образцов легких пациентов с раком, которые курили и не курили в течение жизни.
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Исследователи хотели определить их основные различия между собой и им это удалось.
Результаты исследования
- Исследование показало, что в большинстве образцов от некурящих (примерно 78–92%) опухоли содержали так называемые драйверные мутации, которые можно предотвратить уже имеющимися ныне препаратами.
- Что касается курильщиков, то только около половины образцов курильщиков содержали подобные мутации.
Примечательно, что врожденные мутации, которые повышают риски рака, были только у 7% некурящих.
Полученные данные важны для медицины
Большинство исследований о природе рака легких нацелены именно на людей, злоупотребляющих курением. Поэтому новые данные о некурящих имеют важное значение для эффективной диагностики и лечения.
К примеру, в США рак легких у некурящих диагностируется в 10–15% случаев, а в некоторых регионах Азии показатели достигают 40%. Введение генетических скринингов на риски рака легких может снизить число новых случаев, а проведение этих тестов для уже больных позволит подобрать для них эффективную персонализированную терапию.