Еще одна причина бросить курить: более 90% случаев рака легких у некурящих можно вылечить

Ученые выяснили, что за большинство случаев рака легких у некурящих отвечают конкретные мутации. Если их вовремя идентифицировать, то можно определить персональные риски рака и даже подобрать эффективное лекарство при наличии опухоли.

Курение в разы повышает риск рака легких, но некурящие также склонны к развитию таких опухолей. Ученые из Вашингтонского университета проанализировали сотни образцов легких пациентов с раком, которые курили и не курили в течение жизни.

К теме Нашли еще один вред пассивного курения

Исследователи хотели определить их основные различия между собой и им это удалось.

Результаты исследования

Исследование показало, что в большинстве образцов от некурящих (примерно 78–92%) опухоли содержали так называемые драйверные мутации, которые можно предотвратить уже имеющимися ныне препаратами.

Что касается курильщиков, то только около половины образцов курильщиков содержали подобные мутации.

Примечательно, что врожденные мутации, которые повышают риски рака, были только у 7% некурящих.

Полученные данные важны для медицины

Большинство исследований о природе рака легких нацелены именно на людей, злоупотребляющих курением. Поэтому новые данные о некурящих имеют важное значение для эффективной диагностики и лечения.

К примеру, в США рак легких у некурящих диагностируется в 10–15% случаев, а в некоторых регионах Азии показатели достигают 40%. Введение генетических скринингов на риски рака легких может снизить число новых случаев, а проведение этих тестов для уже больных позволит подобрать для них эффективную персонализированную терапию.