Об опасности апноэ известно давно. Новое исследование показало, что оно может сыграть важную роль в когнитивном здоровье пожилых людей.

Опасность апноэ для здоровья

Обструктивное апноэ во сне (ОАС) – самое распространенное нарушение, которое развивается, когда мышцы горла расслабляются и блокируют дыхательные пути во время сна. Оно характеризуется прерывистым сном и нехваткой кислорода в крови.

Также на тему: Почему людям снятся сны и как их запомнить

ОАС связано с риском развития различных болезней, включая когнитивные нарушения. Известно, что риск развития ОАС увеличивается с возрастом. Многим людям, страдающим от него, диагноз не ставят, при этом ученые считают, что указанное состояние есть у 56% жителей США старшего возраста.

Ранее исследования показывали, что ОАС связано со снижением когнитивных способностей, развитием легких когнитивных нарушений и деменции. При этом ни одна научная работа не давала ответа на вопрос, снижается ли риск деменции, если ОАС вовремя диагностировать и лечить.

Лечение храпа уменьшает риск деменции

В новом исследовании ученые проанализировали данные о более чем 50 тысячах людей в возрасте 65 лет и старше, у которых диагностировали ОАС. Они сравнили риск развития деменции у людей, которые не лечились, и тех, кто проходил лечение методом постоянного положительного давления в дыхательных путях.

Постоянное положительное давление в дыхательных путях – метод лечения, при котором пациенту во время сна проводят искусственную вентиляцию легких.

Исследование показало: