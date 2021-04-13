Еще одна причина почему нужно вылечить храп
Об опасности апноэ известно давно. Новое исследование показало, что оно может сыграть важную роль в когнитивном здоровье пожилых людей.
Источник:Oxford Academic
Опасность апноэ для здоровья
Обструктивное апноэ во сне (ОАС) – самое распространенное нарушение, которое развивается, когда мышцы горла расслабляются и блокируют дыхательные пути во время сна. Оно характеризуется прерывистым сном и нехваткой кислорода в крови.
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ОАС связано с риском развития различных болезней, включая когнитивные нарушения. Известно, что риск развития ОАС увеличивается с возрастом. Многим людям, страдающим от него, диагноз не ставят, при этом ученые считают, что указанное состояние есть у 56% жителей США старшего возраста.
Ранее исследования показывали, что ОАС связано со снижением когнитивных способностей, развитием легких когнитивных нарушений и деменции. При этом ни одна научная работа не давала ответа на вопрос, снижается ли риск деменции, если ОАС вовремя диагностировать и лечить.
Лечение храпа уменьшает риск деменции
В новом исследовании ученые проанализировали данные о более чем 50 тысячах людей в возрасте 65 лет и старше, у которых диагностировали ОАС. Они сравнили риск развития деменции у людей, которые не лечились, и тех, кто проходил лечение методом постоянного положительного давления в дыхательных путях.
Постоянное положительное давление в дыхательных путях – метод лечения, при котором пациенту во время сна проводят искусственную вентиляцию легких.
Исследование показало:
- лечение снижает риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, на 22%;
- легких когнитивных нарушений – на 18% в течение ближайших 3 лет;
- наилучшее действие наблюдалось у пациентов, которые четко следовали назначениям врача.
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