Прививки получат те, кто вакцинировался еще в начале кампании. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Внимание Это не роскошь: в ВОЗ изменили мнение о вакцинации третьей дозой

Поэтому экспертный совет, консультирующий правительство, рекомендовал прибегнуть к такому шагу. Произошло это после того, как исследовали количество антител у людей, которые среди первых в стране вакцинировались от коронавируса.

Вакцинация должна начаться в ближайшие недели,

– отметила Шимоните.

По ее словам, третью дозу будут предлагать людям, которые завершили курс вакцинации более полугода назад.

Порядок прививки третьей дозой предусмотрит министр здравоохранения Арунас Дулькис в своем распоряжении.

Обратите внимание! Новое исследование ученых из США доказывает, что эффективность Pfizer и Moderna снижается до 66%. Спад эффективности произошел из-за стремительного распространения варианта Дельта.

Что известно о вакцинации тремя дозами в мире