Еще одна страна планирует начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой
Источник:LRT
Литва планирует начать прививать третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса население страны. Это может случиться в ближайшие недели.
Прививки получат те, кто вакцинировался еще в начале кампании. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
Внимание Это не роскошь: в ВОЗ изменили мнение о вакцинации третьей дозой
Поэтому экспертный совет, консультирующий правительство, рекомендовал прибегнуть к такому шагу. Произошло это после того, как исследовали количество антител у людей, которые среди первых в стране вакцинировались от коронавируса.
Вакцинация должна начаться в ближайшие недели,
– отметила Шимоните.
По ее словам, третью дозу будут предлагать людям, которые завершили курс вакцинации более полугода назад.
Порядок прививки третьей дозой предусмотрит министр здравоохранения Арунас Дулькис в своем распоряжении.Обратите внимание! Новое исследование ученых из США доказывает, что эффективность Pfizer и Moderna снижается до 66%. Спад эффективности произошел из-за стремительного распространения варианта Дельта.
Что известно о вакцинации тремя дозами в мире
- Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
- Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.
- В то же время ВОЗ ранее хотели ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.
- В частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возмутился, что бедные страны вакцинировали против коронавируса менее 2% населения, из-за нехватки вакцин на рынке и назвал это "позором человечества".
- Сейчас в ведомстве свое мнение изменили – теперь третью дозу рекомендуют вводить уязвимым группам населения.