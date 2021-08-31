Еще одна страна планирует начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой

Литва планирует начать прививать третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса население страны. Это может случиться в ближайшие недели.

Прививки получат те, кто вакцинировался еще в начале кампании. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Внимание Это не роскошь: в ВОЗ изменили мнение о вакцинации третьей дозой

Поэтому экспертный совет, консультирующий правительство, рекомендовал прибегнуть к такому шагу. Произошло это после того, как исследовали количество антител у людей, которые среди первых в стране вакцинировались от коронавируса.

Вакцинация должна начаться в ближайшие недели,

– отметила Шимоните.

По ее словам, третью дозу будут предлагать людям, которые завершили курс вакцинации более полугода назад.

Порядок прививки третьей дозой предусмотрит министр здравоохранения Арунас Дулькис в своем распоряжении.

Что известно о вакцинации тремя дозами в мире

Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.

Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.

В то же время ВОЗ ранее хотели ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.

В частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возмутился, что бедные страны вакцинировали против коронавируса менее 2% населения, из-за нехватки вакцин на рынке и назвал это "позором человечества".

Сейчас в ведомстве свое мнение изменили – теперь третью дозу рекомендуют вводить уязвимым группам населения.