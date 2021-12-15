Еще одна страна подтвердила первые случаи штамма Омикрон

Омикрон стремительно распространяется по миру. Новый штамм добрался еще и до Литвы.

Об этом официально сообщили в Министерстве здравоохранения Литвы 15 декабря. В стране обнаружили первые два подтвержденных случаев штамма Омикрон. Оба-в Вильнюсе.

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Омикрон в Литве

Подозрение на Омикрон появилось еще в четверг, 9 декабря, теперь поступили результаты исследования лабораторным методом. Оба случая связаны между собой.

Контактных лиц этих людей установили и также проверят.

Заместитель главы Минздрава отметила, что лучшим способом защитить себя и сдержать эпидемию остается вакцинация и прививка бустерными дозами.

Омикрон в мире

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что штамм коронавирус Омикрон обнаружили уже в 77 странах.

На континенте страной с наибольшим количеством заражений этим штаммом – по крайней мере тех, которые отследили – является Норвегия.

Между тем, Великобритании зафиксировали первый летальный случай от Омикрона. По словам премьера Бориса Джонсона, этот вариант коронавируса – более мягкий и распространяется быстрее. Поэтому страна вернула часть коронавирусных ограничений.

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