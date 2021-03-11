Норвегия приостановила вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Сейчас правительство устанавливает причины смерти двух женщин, которых прививали вакциной производства Oxford University и AstraZeneca.

Неизвестно, стала ли причиной смерти вакцинация

В Австрии после вакцинации умерла 49-летняя медсестра, а в Дании 60-летняя женщина. Причиной смертей стал тромбоз.

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Связи между смертельными случаями и AstraZeneca пока не установили, однако известно, что обе женщины были привиты вакциной из одной партии, которая состояла из 1 миллиона доз и была отправлена в 17 стран ЕС.

Что известно о безопасности вакцины

Кроме Норвегии, вакцинацию препаратом приостановили: Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва и Люксембург.

В то же время Министерство здравоохранения Южной Кореи объявило результаты расследования смертей 8 человек, которые умерли вскоре после того, как их вакцинировали против коронавируса препаратом AstraZeneca. Но расследование не выявило связи между смертями привитых и вакцинацией препаратом AstraZeneca.

Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить тяжелое течение болезни. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений сейчас выше чем у Pfizer – 94% против 85% соответственно.

Недавно международные исследования подтвердили высокую эффективность вакцины против коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 70 лет и старше.