Агентство общественного здоровья Швеции сообщило, что рассматривает вакцинацию против коронавируса тремя дозами для пожилого населения.

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Шведам, которые входят в группы риска, вероятно, вскоре предложат сделать третью прививку от COVID-19,

– говорится в сообщении.

Когда начнут вакцинацию третьей дозой

Отмечается, что бустерную дозу могут начать предлагать осенью жителям домов ухода, людям старше 80 лет, и лицам с очень ослабленной иммунной системой.

В Агентстве общественного здоровья Швеции также предположили, что в 2022 году к вакцинации третьей дозой препарата могут привлечь и другие группы населения.

Впрочем, их перечень пока неизвестен и будет зависеть от многих факторов, в частности от распространения новых штаммов вируса и данных исследований относительно эффективности вакцин с течением времени,

– отметили в Минздраве Швеции.

Что известно о вакцинации тремя дозами