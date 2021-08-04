Агентство общественного здоровья Швеции сообщило, что рассматривает вакцинацию против коронавируса тремя дозами для пожилого населения.
К теме Какой риск инфицирования коронавирусом среди вакцинированных: новое исследование
Шведам, которые входят в группы риска, вероятно, вскоре предложат сделать третью прививку от COVID-19,
– говорится в сообщении.
Когда начнут вакцинацию третьей дозой
Отмечается, что бустерную дозу могут начать предлагать осенью жителям домов ухода, людям старше 80 лет, и лицам с очень ослабленной иммунной системой.
В Агентстве общественного здоровья Швеции также предположили, что в 2022 году к вакцинации третьей дозой препарата могут привлечь и другие группы населения.
Впрочем, их перечень пока неизвестен и будет зависеть от многих факторов, в частности от распространения новых штаммов вируса и данных исследований относительно эффективности вакцин с течением времени,
– отметили в Минздраве Швеции.
Что известно о вакцинации тремя дозами
- С 1 августа в Израиле позволили вакцинировать от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет. Третью прививку смогут сделать те, кто получил вторую дозу не менее чем за пять месяцев до этого.
- Результаты исследований показали, что бустерная (третья) доза вакцины от Pfizer, которую вводили через 6 месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.
- Во Всемирной организации здравоохранения ранее призвали богатые страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока бедные страны не имеют доступа к ним.