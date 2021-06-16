По мнению украинских ученых, стоит рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространения этого штамма в Украине.

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Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени,

– отметили ученые.

В НАН подчеркнули, что стоит также учесть, что, учитывая характеристики штамма "Дельта", новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в плане нагрузки на больницы.

Что известно о штамме "Дельта"

Источник: ВОЗ