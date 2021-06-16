Еще одна угроза из РФ: в Украину может попасть новый очень опасный штамм коронавируса

Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и быть сильнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.
По мнению украинских ученых, стоит рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространения этого штамма в Украине.
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Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени,
– отметили ученые.
В НАН подчеркнули, что стоит также учесть, что, учитывая характеристики штамма "Дельта", новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в плане нагрузки на больницы.
Что известно о штамме "Дельта"
Источник: ВОЗ
- Штамм "Дельта" впервые нашли в Индии.
- Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (впервые найден в Великобритании), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – в реанимации. Впрочем, эффект от вакцин в основном сохраняется.
- Этот штамм уже очень распространился в России. Его доля там оценивается в четверть от всей заболеваемости в РФ.
- В России наблюдается стремительный рост заболеваемости, сконцентрированный в двух крупнейших мегаполисах страны – Москве и Санкт-Петербурге. Число случаев болезни в Москве за последнюю неделю удвоилось.
- Рост заболеваемости наблюдается в трех странах: Российской Федерации, Великобритании и Португалии. И штамм "Дельта" больше всего распространился именно в этих странах.