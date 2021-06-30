Moderna объявила эффективность против мутировавших версий вируса
Вакцину также протестировали на других известных штаммах коронавируса – препарат также показал высокую эффективность.
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Результаты исследования показали, что Moderna намного эффективнее по выработке антител против варианта Дельта, чем против варианта Бета, впервые обнаруженного в Южной Африке.
Эти новые данные укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna должна сохранять защиту от новооткрытых вариантов вируса,
– отметил генеральный директор компании Стефан Бансел.
Недавно американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax.
- Это мРНК-вакцина.
- Эффективность составляет более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.
- Клинические исследования препарата Moderna (США) закончили еще в декабре 2020 года с заявленной эффективностью 94,5%.
Применение вакцины
6 января Европейская комиссия одобрила вакцину против COVID-19 от компании Moderna. Вакцина от Moderna стала второй сертифицированной в ЕС вакциной против COVID-19.
Сейчас в Украине не проводят вакцинацию препаратом от Moderna, но председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что правительство ведет переговоры с компанией.
Поэтому, вероятно, в ближайшее время вакцина может появиться в стране.
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