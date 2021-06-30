Moderna объявила эффективность против мутировавших версий вируса

Вакцину также протестировали на других известных штаммах коронавируса – препарат также показал высокую эффективность.

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Результаты исследования показали, что Moderna намного эффективнее по выработке антител против варианта Дельта, чем против варианта Бета, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Эти новые данные укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna должна сохранять защиту от новооткрытых вариантов вируса,

– отметил генеральный директор компании Стефан Бансел.

Недавно американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax.

Spikevax (Moderna) – что известно о вакцине Это мРНК-вакцина.

Эффективность составляет более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.

Клинические исследования препарата Moderna (США) закончили еще в декабре 2020 года с заявленной эффективностью 94,5%.

Применение вакцины

6 января Европейская комиссия одобрила вакцину против COVID-19 от компании Moderna. Вакцина от Moderna стала второй сертифицированной в ЕС вакциной против COVID-19.

Сейчас в Украине не проводят вакцинацию препаратом от Moderna, но председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что правительство ведет переговоры с компанией.

Поэтому, вероятно, в ближайшее время вакцина может появиться в стране.

Обратите внимание! Штамм коронавируса Дельта вызвал беспокойство у мировых экспертов здравоохранения. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой. Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Поэтому, очень важно, чтобы имеющиеся COVID-вакцины были эффективными против этого штамма вируса.

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